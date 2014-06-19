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22 ألف طلب إلكتروني للالتحاق بكليات جامعة الطائف

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    أكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأنه تم خلال هذا العام اعتماد الخطة التطويرية الإلكترونية لبوابة القبول الإلكترونية في استقبال طلبات الالتحاق في كليات الجامعة المختلفة والتي تركزت على تطويع التقنية الآلية في عملية القبول والاستغناء عن القبول التقليدي باستقبال ملفات المتقدمين عن طريق البريد السعودي أو حضور الطلاب المتقدمين لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

وأوضح الطلحي بأن عدد المتقدمين لهذا العام تجاوز 22 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذت من أجل استقبال قبول الطلاب المستجدين تسير بالشكل المأمول، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل دائما على تسهيل عملية القبول بتوفير أقصى درجات المرونة في عملية القبول وجعلها أكثر سلاسة.

وبين الطلحي بأنه تم خلال هذا العام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة الرد المباشر على الاستفسارات ومساعدة المتقدمين فيما يخص إكمال طلبات التقديم على مدار الساعة إضافة إلى مساعدتهم في تعديل المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها بشكل خاطئ من المتقدمين.

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