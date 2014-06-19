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«تراحم» الجوف تسدد إيجارات مستحقة على أسر السجناء

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    أكد رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف "تراحم" حمود بن مشعل السهيان أن اللجنة تقوم بدور إنساني في الأخذ بيد السجناء والمساهمة في تفريج كربهم وتقديم المساعدة لهم ولأسرهم في مجالات عدة. وأضاف السهيان أن اللجة قامت بتسديد إيجارات أسر السجناء الفقراء والذين تقدموا للجنة وانطبقت عليهم شروط السداد وذلك تفعيلاً لبرنامج "رُحماء" الذي أطلقته لجنة رعاية السجناء بمحافظة جدة. مؤكداً أن اللجنة استطاعت تسديد مبلغ (103.100) مائة وثلاثة آلاف ومائة ريال قيمة إيجارات مستحقة تم سدادها عن ثمانية أسر وذلك بفضل الله ثم بفضل دعم أهل الخير والموسرين الداعمين للجنة. وأهابت اللجنة بالمحسنين والموسرين ورجال الأعمال من أهل الخير في هذا البلد مدَّ يد العون والمساعدة للجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الفئة لا سيما ونحن مقبلين على شهر الطاعات والبذل والعطاء.

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