جامعة الملك خالد تختتم مهرجانها الصيفي.. اليوم

يرعى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية حفل اختتام فعاليات مهرجان جامعة الملك خالد الصيفي الثاني مساء اليوم الخميس الذي استمر لمدة خمسة أيام، اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات التي لبت احتياجات زوار المهرجان من داخل المنطقة وخارجها .

من جانبه قدم مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود المشرف العام على المهرجان، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة للمهرجان، والذي يؤكد حرص سموه الكريم على رعاية كافة فعاليات الجامعة، وقال"يعد تشريف سموه لنا في هذه الليلة تأكيدا لحرصه على مشاركة أبناء منطقة عسير وزوارها كافة المناشط والفعاليات لصيف ابها".