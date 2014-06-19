أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الملك خالد تختتم مهرجانها الصيفي.. اليوم

Google+ Print

    يرعى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية حفل اختتام فعاليات مهرجان جامعة الملك خالد الصيفي الثاني مساء اليوم الخميس الذي استمر لمدة خمسة أيام، اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات التي لبت احتياجات زوار المهرجان من داخل المنطقة وخارجها .

من جانبه قدم مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود المشرف العام على المهرجان، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة للمهرجان، والذي يؤكد حرص سموه الكريم على رعاية كافة فعاليات الجامعة، وقال"يعد تشريف سموه لنا في هذه الليلة تأكيدا لحرصه على مشاركة أبناء منطقة عسير وزوارها كافة المناشط والفعاليات لصيف ابها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية