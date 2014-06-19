40 مليون ريال لصيانة وتطوير جسور وأنفاق مكة المكرمة

مكة المكرمة - خالد عبدالله

وقع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ثلاثة عقود جديدة لمشاريع العناية بعدد من الأنفاق والجسور في مكة المكرمة، في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات والحفاظ على المرافق العامة وإبرام عقود صيانتها والمحافظة على سلامتها لتؤدي دورها بالشكل المطلوب.وقال الدكتور البار، إن العقود تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات في هذه المدينة المقدسة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 40 مليون ريال، وتضم ثلاثة مشاريع مختلفة تم إبرامها مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة ذات الخبرات العالية، وتشمل: تحسين وتجميل وإعادة تأهيل البناء الإنشائي والمعماري لبعض الأنفاق بمكة المكرمة، إعادة صيانة عدد من الأنفاق الواقعه على الطريق الدائري الثاني بحيث سيتم طلاؤها بالألوان كما سيتم دهان الصبات، إضافة إلى معالجة الشروخ الموجودة في الأنفاق والحواجز الخرسانية الموجودة على حافة الرصيف.أما المشروع الثاني فهو مشروع تقديم خدمات هندسية استشارية للإشراف على تشغيل وصيانة الجسور بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومدته ثلاث سنوات، حيث يوجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حوالي 50 جسراً تسهم بشكل كبير في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة، في حين شمل المشروع الثالث، استبدال المراوح النفاثة وتخفيض الضوضاء بنفق المرور بالسوق الصغير.