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طب جامعة الملك سعود تصدر تقريرها

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طب جامعة الملك سعود تصدر تقريرها طب جامعة الملك سعود تصدر تقريرها
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وزير الشؤون الإسلامية

    اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الخطة الزمنية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والثلاثين التي ستقام مطلع العام المقبل 1436ه في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأوضح الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح أن التصفيات النهائية ستبدأ يوم السبت الثاني والعشرين من محرم، وتنتهي الأربعاء السادس والعشرين من الشهر نفسه وسيكرم الفائزين في الحفل الختامي في المسجد الحرام، لافتا أن المسابقة الدولية تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين كافة في حفظ كتاب الله تعالى وربط الأمة بالقرآن الكريم وإذكاء روح التنافس الشريف بينهم إلى جانب إبراز جهود المملكة في العناية بكتاب الله تعالى وتكريم أهل القرآن وإعلاء شأنهم.

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