7102 توقيع لحملة "تمرد" بأسوان لسحب الثقة من الرئيس

مؤيد لـ"مرسي" يشهر "مطواة" في وجه فتاة بالحملة

كتب : عبدالله مشالي منذ 2 دقيقة

واصلت حملة "تمرد" بأسوان، فعاليتها بميدان الشهداء وأمام نادي أسوان الرياضي، ونجحت خلال الأسابيع الماضية في جمع 7102 توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي، كما شهدت فعاليات الحملة، مساء أمس، شد وجذب مع مجهولين حاولوا الاعتداء على الحملة بميدان الشهداء، وأشهر أحد المجهولين سلاحا "مطواة قرن غزال" في وجه عضو "تمرد" أُلفت صالح المحامية.

وقالت صالح، إننا فوجئنا أثناء جمع التوقيعات بأحد مؤيدي الدكتور مرسي، يناقشنا بصوت عالٍ، وأخذ يسبّنا بألفاظ خارجة ولم يراع وجود فتيات، وردد: "خربتوا بيتنا ضيعتوا السياحة"، وعدّد إنجازات "مرسي"، وبعدها أشهر سلاحا أبيض في وجهنا، ثم فر هاربا.