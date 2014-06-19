أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: إبراهيم سعيد عاد 10 سنوات للوراء

Google+ Print
ميدو: إبراهيم سعيد عاد 10 سنوات للوراء ميدو: إبراهيم سعيد عاد 10 سنوات للوراء

أبدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك سعادته باللياقة الفنية والبدنية لإبراهيم سعيد في التدريبات، رغم ابتعاد اللاعب فترة طويلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "فوجئت باللياقة البدنية لإبراهيم سعيد، ولم يظهر عليه الابتعاد فترة طويلة عن الملاعب".

ويتدرب إبراهيم سعيد مع الزمالك من دون أجر، على أن يتم التعاقد معه إن اقتنع ميدو بقدرته على إضافة الكثير للقلعة البيضاء.

إبراهيم سعيد في الـ34 من عمره.

وأضاف المدير الفني للزمالك "كأنه عاد عشر سنوات للوراء، وذكرني بالفترة التي قضيتها معه كلاعب في منتخب ".

واستدرك "ولكن إبراهيم سعيد أمامه مشوار طويل، وعليه الانتظام في البرنامج البدني الموضوع له قبل توقيع العقود وقيده في القائمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر

رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر