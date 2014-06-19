ميدو: إبراهيم سعيد عاد 10 سنوات للوراء

أبدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك سعادته باللياقة الفنية والبدنية لإبراهيم سعيد في التدريبات، رغم ابتعاد اللاعب فترة طويلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "فوجئت باللياقة البدنية لإبراهيم سعيد، ولم يظهر عليه الابتعاد فترة طويلة عن الملاعب".

ويتدرب إبراهيم سعيد مع الزمالك من دون أجر، على أن يتم التعاقد معه إن اقتنع ميدو بقدرته على إضافة الكثير للقلعة البيضاء.

إبراهيم سعيد في الـ34 من عمره.

وأضاف المدير الفني للزمالك "كأنه عاد عشر سنوات للوراء، وذكرني بالفترة التي قضيتها معه كلاعب في منتخب مصر".

واستدرك "ولكن إبراهيم سعيد أمامه مشوار طويل، وعليه الانتظام في البرنامج البدني الموضوع له قبل توقيع العقود وقيده في القائمة".