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متعب: لن ألعب للزمالك بعد 18 عامًا بقميص الأهلي

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متعب: لن ألعب للزمالك بعد 18 عامًا بقميص الأهلي متعب: لن ألعب للزمالك بعد 18 عامًا بقميص الأهلي

أغلق عماد متعب مهاجم الأهلي الباب أمام التكهنات التي أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك مع بداية الموسم الجديد.

وقال متعب في تصريحات إذاعية: "الزمالك نادٍ كبير، ولكني لاعب بصفوف الأهلي منذ 18 عامًا، وأمر طبيعي أن أستمر داخل النادي الذي تربيت به".

وأضاف المهاجم الدولي "عقدت جلسة مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي قبل سفري إلى الإمارات لتنفيذ البرنامج التأهيلي، واتفقت على تجديد عقدي، وسيتم تفعيل البنود عقب عودتي إلى القاهرة".

وأوضح "سأعود إلى يوم الاثنين المقبل"، مؤكدًا أن سبب غيابه فترة طويلة عن الملاعب، بفعل للتشخيص الخاطيء لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

يُذكر أن عماد متعب يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر، لتجدد إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الإنتاج الحربي في افتتاح بطولة الدوري.

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