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ضبط 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصري مسافر إلي السعودية بمطار الأقصر‎

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ضبط 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصري مسافر إلي السعودية بمطار الأقصر‎ ضبط 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصري مسافر إلي السعودية بمطار الأقصر‎

ضبطت سلطات مطار الاقصر الدولى ، اليوم الخميس، 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصرى اثناء سفره على متن خطوط طيران ناس المتجهه الى جده بالمملكة العربية .

كان ضباط أمن الموانئ بمطار الأقصر الدولي قد اشتبهوا في حقائب المدعو ” حمدى. ج. ح” مقيم فى قنا وبتفتيشها عثر بداخلها علي 440 قرص تامول مخدر .

جاء ذلك اثناء مرور حقائبه على جهاز الكشف بالاشعه اكس راى وظهور جسم معتم و بتفتيشه تبين اخفاؤه لكمية كبيرة من الاقراص المخدرة و التى بلغت 440 قرص تامول .

تم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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