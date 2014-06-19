ضبط 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصري مسافر إلي السعودية بمطار الأقصر‎

ضبطت سلطات مطار الاقصر الدولى ، اليوم الخميس، 440 قرص مخدر بحوزة راكب مصرى اثناء سفره على متن خطوط طيران ناس المتجهه الى جده بالمملكة العربية السعودية.

كان ضباط أمن الموانئ بمطار الأقصر الدولي قد اشتبهوا في حقائب المدعو ” حمدى. ج. ح” مقيم فى قنا وبتفتيشها عثر بداخلها علي 440 قرص تامول مخدر .

جاء ذلك اثناء مرور حقائبه على جهاز الكشف بالاشعه اكس راى وظهور جسم معتم و بتفتيشه تبين اخفاؤه لكمية كبيرة من الاقراص المخدرة و التى بلغت 440 قرص تامول .

تم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .