30 جثة لضحايا مواجهات مع «داعش» تصل مستشفى «سنجار»

وصلت 30 جثة تعود لجنود عراقيين ينتمون للواء السادس من قوات حرس الحدود، الذين لقوا حتفهم في مواجهات مع تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، شمال غرب الأنبار إلى مستشفى سنجار الحكومي، حسب مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إن «المستشفى استلم، مساء الأربعاء، 30 جثة تعود لجنود عراقيين ينتمون للواء السادس في حرس الحدود، الذين قضوا في مواجهات مع تنظيم (داعش) بمنطقة حصيبة، شمال غرب الأنبار، على الحدود السورية».

وأوضح أن «بعض الجثث تعرّضت للتشوه بسبب درجة الحرارة العالية، لدرجة أن بعض الأهالي لم يتعرفوا على جثث ذويهم».

وبحسب المصدر، فإن «الجنود القتلى لقوا مصرعهم، الاثنين، بمنطقة عالية المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري جنوب قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل)».