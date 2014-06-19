أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 48 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 264 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

Google+ Print
ضبط 48 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 264 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 48 مطلوبا من المحكوم عليهم .. و 264 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن بشل سيناء من ضبط 48 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 264 مخالفة مرورية .

يأتي ذلك فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء والتى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين : المحكوم عليه عبد العزيز ع . م . ح ( مواليد 26 / 12 / 1980 ) عاطل ومقيم فى حى الترابين بالشيخ زويد والمتهم فى قضية جنايات ( شروع فى قتل ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .. الى جانب عدد ( 35 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، عــدد ( 5 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، عــدد ( 5 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، وعدد ( 3 ) محكوما عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير عدد ( 264 ) مخالفة مرورية متنوعة وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .. الى جانب سحب عدد 8 رخص متنوعة ، والتصالح فى عدد 4 رخص .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا