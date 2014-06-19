جيش نيجيريا يستبعد حدوث انقلاب عسكري: «موضة قديمة»

وصف الجيش النيجيري الأنباء، التي ترددت مؤخرًا عن احتمال وقوع انقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس جودلاك جوناثان، بـ«الشائعات المغرضة، التي لا أساس لها من الصحة».

وقال رئيس هيئة الدفاع المارشال، أليكس باديه، خلال استقباله المدير العام لهيئة التوجيه الوطني ومنسق مركز المعلومات، مايك أوميري، الأربعاء، إن «الجيش مصمم على ترسيخ الديمقراطية وحمايتها من أي مخاطر تهددها».

وأضاف أن «الجيش ليس له طموحات في الحكم، ويعمل أيضًا على توفير الأمن للمواطنين»، مشيرًا إلى أن «الانقلابات بنيجيريا أصبحت موضة قديمة، وليس لها مكان في البلاد، التي دخلت خلال الأعوام الماضية في مراحل متقدمة من الديمقراطية».

يشار إلى أن نيجيريا شهدت منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي عدة انقلابات عسكرية، واستقرت الأوضاع بوصول الرئيس الراحل، عمر موسي ياردوا، الذي توفي أثناء وجوده في السلطة، عام 2011.

وتولي بعده نائبه الرئيس الحالي، جودلاك جوناثان، السلطة عبر انتخابات شارك فيها زعيم المعاضة، الجنرال محمد بوهاري.