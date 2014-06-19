ديل بوسكي يدافع عن لاعبي إسبانيا

دافع فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن لاعبيه بعد توديع المونديال من مرحلة المجموعات في كبرى مفاجآت كأس العالم 2014.

منتخب إسبانيا سقط أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.. دخل لقاء تشيلي بغية تعديل موقفه، لكنه سقط بثنائية أخرى.

وقال ديل بوسكي بعد المباراة لشبكة BeINSports: "اللاعبون رائعون، لا يمكن أن يتحملوا المسؤولية بمفردهم".

وتابع مدرب ريال مدريد الأسبق "لم نحدد بعد أسباب ما حدث، الوقت أمامنا طويل لنعرف المشاكل، لكن الآن المهم أن نقول فقط إن هذه مجموعة رائعة من اللاعبين".

ويلعب منتخب إسبانيا مباراة بلا قيمة أمام استراليا في أخرجولات مرحلة المجموعات من المونديال.