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وكيل بالوتيللي: أرسنال؟ نادي رائع، وكل شيء وارد

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وكيل بالوتيللي: أرسنال؟ نادي رائع، وكل شيء وارد وكيل بالوتيللي: أرسنال؟ نادي رائع، وكل شيء وارد

لم يستبعد مينو رايولا وكيل أعمال نجم الإيطالي ماريو بالوتيللي انتقال اللاعب إلى أرسنال الانجليزي.

مدرب أرسنال أرسين فينجر لم بخف اهتمامه باللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه ميلان الإيطالي.

وقال رايولا لشبكة سكاي سبورتس "هل سينتقل بالوتيللي لأرسنال؟ كل شيء وارد. أرسنال نادي رائع".

ويتواجد بالوتيللي حالياً مع منتخب إيطاليا في مونديال البرازيل، وكان قد سجل هدف الفوز للأتزوري في مرمى انجلترا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة السبت الماضي.

وأبدى بالوتيللي سابقاً رغبته في الرحيل عن الدوري الإيطالي حيث يعاني من تكرار الهتافات العنصرية بسبب بشرته السمراء، فيما لم خف رغبته في العودة للدوري الانجليزي، حيث أعرب أرسنال عن اهتمامه بخدماته.

وسبق لماريو بالوتيللي اللعب في صفوف مانشستر سيتي بين عامي 2010 و2013، محققاً معه لقب الدوري الانجليزي 2012 ولقب كأس الاتحاد 2011.

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