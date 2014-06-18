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افتتاح مهرجان مصرالدولي للإعلام بالاسماعيلية

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افتتاح مهرجان مصرالدولي للإعلام بالاسماعيلية افتتاح مهرجان مصرالدولي للإعلام بالاسماعيلية

افتتح قبل قليل مهرجان الدولي للإعلام بالإسماعيلية بمقرقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور عشرات من الصحفيين والإعلاميين والإذاعيين من مصر والعرب علي رأسهم الكاتب الصحفي “علي الزهراني” رئيس تحرير صحيفة برعاية المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدي نوارة.

وأكد المشاركون بالمهرجان التزامهم بخدمة المواطنيين وترسيخ الرأي والرأى الأخر بما يخدم قضايا الأمة العربية ويحافظ علي وحدتها في ظل ما تشهده من مؤامرات.

وأكد د عمرو فوزي رئيس المؤتمر أن المهرجان يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن العربي ويحتاج الي توحيد الصفوف والكلمة لتوعية شعوب العرب بما يدور من مؤامرات.

ودعي الكاتب الصحفي هاني عبد الرحمن مدير مكتب المصري اليوم بالإسماعيلية وأحد الإعلاميين المكرمين، أن يدركوا رسالة عملهم وأن يؤكدوا مفهوم أن جميع المسئوليين مهما كانت مناصبهم هم في خدمة المواطن ويجب احترامه في كل مكان، مشددًا علي أن الكلمة تبني وطن والكلمة تهدم وطن .

وعبر علي الزهراني الكاتب السعودي ان مصر بلد الأمن والأمان وأنه حرص علي المشاركة في المهرجان في مصر التي تحمل مكانة في قلوب العرب والسعوديين.

وقام تامر الجندي منسق المؤتمر وكريمة الجزيرى أمين المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان وحمدي نوارة رئيس المجلس المصري وعمرو فوزي رئيس المهرجان بتكريم عدد من الإعلاميين بالمهرجان وشهد المهرجان فقرات فنية للمطربين احمد بتشان وانجي امين .

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