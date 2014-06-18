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أحلام وراغب علامة معاً بحفل واحد في عيد الفطر

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أحلام وراغب علامة معاً بحفل واحد في عيد الفطر أحلام وراغب علامة معاً بحفل واحد في عيد الفطر

الخميس 19-06-2014 20:49

يطلّ النجم اللبناني وائل جسار على الجمهور الكويتي والخليجي في حفل مقرر له مساء الجمعة المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالكويت. ويشارك جسار الحفل الفنان الشعبي المصري محمود الليثي الذي يحضر إلى الكويت مصطحباً عدداً كبيراً من أفراد فرقته الاستعراضية ، وكان من المقرر أن تشارك الراقصة الشهيرة صافينار في الحفل. ولكن منظمي الأمسية اصطدموا باللوائح والقوانين التي تحول دون ذلك.
من جهته قال منظم الحفل مدير عام شركة "سوليتير" رامي عمران أن الشركة تدشن أنشطتها الغنائية من خلال حفل جسار كاشفاً عن تنظيم حفل غنائي ضخم ثاني أيام عيد الفطر المقبل، يجمع بين النجم راغب علامة والنجمة أحلام مشدداً أن الخلاف بينهما لن يحول دون تواجدهما سوياً في حفل واحد لاسيما وأن لكل منهما قاعدة جماهيرية ضخمة في الكويت.
وأكد عمران أنه كان من المفترض أن تشارك الراقصة صافيناز في الحفل المقرر الجمعة، ولكن بسبب عادات وتقاليد المجتمع الكويتي والقوانين التي تنظم الحفلات الغنائية تمّ استبعادها.

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