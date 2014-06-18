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تغريدات متبادلة بين مروان خوري وميس حمدان

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تغريدات متبادلة بين مروان خوري وميس حمدان تغريدات متبادلة بين مروان خوري وميس حمدان

الأربعاء 18-06-2014 21:37

نشر الفنّان والملحن اللبناني مروان خوري عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" مجموعة تغريدات، طلب في إحداها من معجبيه ومتابعيه دعم الفنانة ميس حمدان، والتّصويت لها في التصفيات الأخيرة من برنامج "شكلك مش غريب".

ميس حمدان ردّت على تغريدة مروان خوري، بتغريدة شكرته فيها على دعمه، قائلة: "شكراً جزيلا مروان. أنت الأفضل عزيزي. أنا سعيدة جداً بمديحك ودعمك لي".

وفي تغريدة ثانية، أشار خوري إلى أنّه يحضّر مجموعة ألحان للفنانات ماجدة الرومي، وأصالة، وسيرين عبد النور، وميس حمدان والفنان فارس كرم.

كما أعلن في التّغريدة الثالثة، أنّه سيطرح ألبومه الخاص الجديد بعد عيد الفطر.

 

 

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