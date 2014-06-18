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شاكيرا: لا أخطّط للزواج من بيكيه

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الأربعاء 18-06-2014 21:36

كشفت النجمة العالميّة Shakira أنّها لا تخطّط للزواج من حبيبها ووالد طفلها، لاعب كرة القدم الإسباني Gerard Pique.

وقالت Shakira: نملك كل ما نحتاج إليه.. لدينا روح الإتحّاد والمشاركة، نحب بعضنا البعض، ولدينا طفل.

وأضافت النجمة الكولومبيّة الأصل التي تعتبر من أكثر نساء العالم إثارة: حققّنا جميع الجوانب المهمّة في علاقتنا، ولا أعتقد أن الزواج سيغيّر أيّ منها.. ولكن إن قررّت الزواج لاحقاً، سيكون Pique.

وخلال حديثها، لفتت النجمة الغنائيّة العالميّة إلى أنها سعيدة جدّاَ بإختبار الأمومة، كما أنها تحّب أن تعلّم Milan كل يوم أمور جديدة.

من جهة أخرى، أكدّت Shakira التي قدمّت هذا العام أغنية لكأس العالم وظهرت في الكليب مع حبيبها وإبنهما،  أنها لا تخضع لنظام غذائي صارم، لكنها تتناول الأطعمة الصحيّة والخفيفة.

 

 

 

 

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