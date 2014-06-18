"شهر المطاعم" في "الغاليريا" يمتّع الحواس بالأطايب

تحتفل "الغاليريا"، على "جزيرة الماريه"، بفنون الطهي، حيث يجتمع كلّ من العائلات والأصدقاء لتذّوق أشهى النكهات، في إطار النسخة الأولى من "شهر المطاعم" الذي يستمرّ حتى بداية شهر رمضان المبارك.

تشمل هذه الفعالية المميّزة جميع المطاعم والمقاهي في "الغاليريا"، بالإضافة إلى مجموعة مطاعم "فندق روزوود" التي تقدّم أشهى الأطباق من المطابخ العالميّة، بدون إغفال الأنشطة العائلية، من تذوّق أبرز الأطباق وتزيين قوالب الحلوى وعروض الموسيقى الحيّة والمسابقات.

وترضي المطاعم المشاركة الأذواق كافة. ويبرز، في هذا الإطار، مطعم "ليمون غراس" التايلندي في لائحة طعام مبتكرة، تبدأ من 30 درهماً إماراتياً. أمّا مطعم "وايلد فاير نيويورك" فيكشف النقاب عن وجبة مكوّنة من سندويش وبطاطس ومشروب غازي مقابل 45 درهماً إماراتياً.

ولمن يفضّلون المطاعم الفاخرة، يمكنهم اختبار لائحة طعام "مقهى امبوريو أرماني"، تشمل: أكباد البط (فوا غرا) والكركند الكندي وحلوى "فانيلا بارفيه".

ويستمتع محبو الحلويات بتجربة استثنائية في "مقهى غوديفا" Godiva Chocolate Café بكيك الشوكولاتة وفنجان إسبرسو، مقابل 73 درهماً إماراتياً.

ولهواة المطبخ الحديث الذي يجمع بين النكهات الفرنسية واليابانية، يمكن التوجه إلى مطعم "سوشي أرت".هناك، سيكتشفون لائحة طعام مميزة مقابل 250 درهماً إماراتياً لشخصين.

وتلفت النكهات المكسيكية الأصيلة في "مطعم تاكادو"، في حضور طبق تاكو الروبيان مع الأناناس المشوي وصلصلة هابانيرو بـ 34 درهماً إماراتياً وطبق كيساديا الضأن مع صلصة الأفوكادو والكريمة الحامضة بـ 32 درهماً إماراتياً.

ويحظى الضيوف الصغار بمفاجآت خاصة بـ "شهر المطاعم" في "مانيوليا بايكري". وسيتمكن المتسوقون من 12 حتى 15 يونيو (حزيران) من مشاهدة "كب كيك" ضخم خارج متجر "مانيوليا بايكري".

بدوره، يعلّم "مطعم كارلوتشيوز" الأطفال الطهي عبر صفوف منظّمة لهذه الغاية، لا توفّر تزيين البسكويت. ويدعوهم إلى وجبة خاصّة مؤلفة من طبقين أو أطباق ثلاثة، ابتداءً من 79 درهماً إماراتياً.

ومن أبرز العروض الأخرى، ثمة لائحة طعام تقليديّة عربية تتضمّن الحلوى والقهوة التقليدية مقابل 38 درهماً إماراتياً في "كافيه بتيل"، فيما يضع "مطعم ألماظ" من "مومو" بتصرّف ضيوفه لائحة طعام، تبدأ من 55 درهماً إماراتياً وتشمل أشهى الأطباق، مثل التونا المشوي الحار والدجاج المحمّر و"المكرون" بنكهة الفستق.

أمّا المطعم الفرنسي "بنتلي بيسترو" والذي يفضّله الكثير من الذواقة في العاصمة، فيقدّم وجبة غداء من طبقين، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين الصنوف المميزة ابتداءً من 125 درهماً إماراتياً.

وقد ابتكر مطعم "ليوبولد أوف لندن" والذي تم افتتاحه أخيراً، لائحة غداء وعشاء، تمكّن الضيوف الاختيار بين وجبتين مقابل 79 درهماً إماراتياً أو وجبات ثلاث مقابل 90 درهماً إماراتياً.

من جهته، يقدّم "فندق روزوود أبوظبي" مطعم "سبايس ميلا" الذي يعرف بالأطباق الهندية المعاصرة ومطعم "كاتالان" الخاص بالمطبخ الكاتالوني الاسباني، مع خيارات ستفوق توقعات الضيوف!

وتعليقاً على أنشطة "شهر المطاعم"، صرّح المدير المشارك في "جلف ريليتد" د. كريم الصلح: "يلقي "شهر المطاعم" الضوء على تنوّع المطابخ وفنون الطهي التي يجمعها مول "الغاليريا" و"فندق روزوود أبوظبي"، مضيفاً أن "هذه المبادرة أُطلقت لمحاكاة حواس المجتمع المحلّي بأشهى النكهات، ولتستمتع العائلة بتجارب فريدة في المذاق، تكون خير تتمة لتجربة الترفيه والتسوق في الغاليريا".

وتحتضن "الغاليريا" أيضاً مطعم "زوما أبوظبي"، علماً أن "زوما دبي" حجز المركز 77 ضمن "لائحة سان بيليغرينو" لأفضل 50 مطعماً في العالم في سنة 2014، ولقب "أفضل مطعم في الشرق الأوسط" في حفل جوائز الشرق الأوسط لكـوندي ناست ترافلر 2013".

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