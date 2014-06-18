أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“التلاوي”: “القومي للمرأة” يختار مرشحات “النواب” على أساس انتمائهن لقبيلة

Google+ Print
“التلاوي”: “القومي للمرأة” يختار مرشحات “النواب” على أساس انتمائهن لقبيلة “التلاوي”: “القومي للمرأة” يختار مرشحات “النواب” على أساس انتمائهن لقبيلة

السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة، ميرفت التلاوي، إنه “كلما مكنا المرأة العربية في الحصول على حقوقها، وأعطيناها مراكز متقدمة، كلما خذلنا الغرب”.

وأضافت التلاوي في حوارٍ لها ببرنامج “نساء في السياسة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية، أسما راجح، أن المرأة الأجنبية والغربية، لم تحصل على حقوق مثل المرأة العربية التي كرمها الدين الإسلامي الحنيف.

وشددت التلاوي على أن المجلس القومي للمرأة، يقوم حالياً باختيار المرشحات من السيدات التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن المجلس يختار على أساس أن تكون للمرشحة قبيلة وعائلة كبيرة، وأن يكون لديها “عزوة” لكي تستطيع أن تفوز في هذه المعركة، في حالة النظام الفردي، بالإضافة إلى أنه حالياً يضغط على الأحزاب بأن تضع المرأة في النصف أو الثلث الأول من القوائم الانتخابية.

وطالبت التلاوي الرئيس، عبدالفتاح ، بضرورة أن يُنصف المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن تحصل على حقوقها، والتشريعات التي تضمن لها حقوقها، مثل إعطاء المرأة الجنسية إذا تزوجت من أجنبي، وكذلك بأن يكون لها معاش.

وأوضحت التلاوي أنه: “لو كانت جماعة الإخوان المسلمين موجودة في السلطة إلى الآن، لقامت بنسف كل هذه القوانين التي حصلت عليها المرأة، وذلك لأن الدستور الجديد أعطى كل حقوق المرأة، بأن يكون لها تمثيل عادل ومناسب في البرلمان، وأن تحصل على نسبة 25% من المقاعد المحلية”.

واستدركت التلاوي: “لدينا مشاكل كبيرة للغاية، تجاه المرأة، وأنها كلها متوراثة من عقود طويلة، وتحتاج وقتاً لحلها”.

وأشارت التلاوي إلى أن المجلس القومي للمرأة أصدر 3 مليون بطاقة رقم قومي، للسيدات الفقيرات والمعيلات، من أجل حصولهن على قروض وغيرها، بالإضافة إلى أن المجلس يُدرب حالياً 50 ألف سيدة بالتعاون مع وزارة الصناعة، لكي أن تعمل المرأة في مجال مصانع الجلود والنسيج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن

تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل

تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة

تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة