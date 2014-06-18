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استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

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استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

صورة أرشيفية

تشهد حركة القطارات بالسويس توقف تام عن العمل لليوم الـ 284 لدواعي أمنية وذلك بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر 2013 مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير.

قال عبد المنعم العسيلي رئيس حركة نقل البضائع بسكك حديد السويس أن حركة الركاب متوقفة تماما وأن قطارات البضائع هي الوحيدة التى تعمل ، موضحًا فى تصريحات صحفية أن حركة الركاب متوقفة لدواعي أمنية لتأمين الخطوط.

وعثر ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة عتاقة بالسويس ومباحث الطرق فى 26 نوفمبر 2013 عثروا على قرابة 8 دانات من مخلفات الحرب وصواريخ هاون منتهيت الصلاحية من مخلفات الحرب العالمية الثالثة على سكة الحديد بطريق الأدبية السويس.

وقال مصدر أمني أن توقف الحركة الخاصة بالركاب تأتي لصالح الركاب بسبب الخوف من أستهداف شريط قطبان السكة الحديدية وخاصة أن قوات الأمن تمكنت خلال شهور من إحباط واقعتين من وضع دانات معدة للتفجير وتستهدف القطارات والمواطنين.

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