حبس المتهم بمعاشرة نجلته جنسيًا بالمنوفية لحين ورود تحريات المباحث

قرر مدير نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية حبس المتهم بالتعدى جنسيا على نجلته وحملها منه سفاحا ،لحين ورود تحريات أجهزة البحث الجنائى حول الواقعة بعدما أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليها.

وكان اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا ببلاغ من “ه ح” 16 سنة مقيمة قرية مصطاى مركز قويسنا تتهم فيه والدها 47 سنة بإعتياد التعدى جنسيا عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة منذ عدة شهور وأنها حملت منه سفاحا.

وأضاف فى بلاغها أنه كان يستغل تواجدها بمفردها بالمنزل أثناء خروج والدتها لتعدى عليها ومعاشرتها وهددها بالقتل إذا ما كشفت سره ، وبمواجهة والدها أنكر ما نسب إليه وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أنها حامل فى الشهر السابع وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 17527 جنح مركز قويسنا.