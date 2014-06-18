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أسرة الطفل المختطف بالمنوفية تناشد وزير الداخلية سرعة البحث عنه وضبط الجناة

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أسرة الطفل المختطف بالمنوفية تناشد وزير الداخلية سرعة البحث عنه وضبط الجناة أسرة الطفل المختطف بالمنوفية تناشد وزير الداخلية سرعة البحث عنه وضبط الجناة

ناشد الدكتور الصيدلى إسلام قمبر  من قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والقيادات الامنية بالمحافظة بالبحث عن نجله المختفى منذ 5 أيام فى ظروف غامضة .

وقال إسلام قمبر والد الطفل المختفى إن نجله يدعى مؤمن يبلغ من العمر 3 سنوات و3 أشهر اختفى منذ يوم السبت الماضى من أمام منزل جده الساعة الواحدة ظهرا، مؤكدًا أنه لا يوجد خلافات شخصية او عائلية مع اى شخص بالقرية .

وأضاف أنه عاد من يوم الأحد بعد علمه بنبأ اختفاء طفله وأن نجله ما زال صغيرًا غير قادر على النطق وأنه عاد مع والدته من السعودية فى إبريل الماضى لتضع والدته موالدها بمنزل والدها بالقرية ، مؤكدًا أن نجله كان شديد التعلق بجده وجدته ولذلك كنا نتركه لديهم ووقت اختطافه كان يلهو مع الأطفال فى الشارع وفوجئوا باختفاءه.

وأكد أنه تم البحث عن نجله فى كل مكان بالقرية والقرى المجاورة ولكن دون جدوى ورفض الأمن تحرير محضر اختفاء إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفاءه وبعد تحرير المحضر لا يوجد إلا تحركات محدودة للشرطة ولجا اهالى القرية الى قطع الطريق فى محاولة للفت أنظار الأمن للقضية .

وأشار إلى أن نجله اختطف من قبل متسولين ظهروا فى القرية قبل الحادثة بيوم واكد لهم شاهد عياد سائق توك توك أنه شاهد متسولة مصطحبة طفل معها الى خارج القرية، مضيفًا أنه ليس لديه أى انتماءات سياسية او حزبية والشرطة ترفض أخذ أرائهم والبحث مع المتسولين بحجة أن المديرية والمحافظة ليس بها محاضر تسول او حصر لهم .

وناشد والده وزير الداخلية بمساعدته وخاصة انه يخرج يوميا ليجوب أنحاء القرى المجاورة للبحث عن نجله مع طبع صور له وتوزيعها على القرى والمدن وعلى السيارات فى محاولة لايجاد نجله، مؤكدًا أن والدته تم حجزها فى العناية المركزة حزنًا عى حفيدها الوحيد .

أكدت زوجته إيمان أنها علمت بإختفاء نجلها بعد ما أذاعوا الخبر فى مساجد القرية لأنه كان يقيم مع والدها ووالدتها بمنزلهم لأنها كانت ترعى صغيرتها التى لا تكمل اسبوعين . وأضافت أنه كان متعلق بجده وجدته وكان يرفض الخروج معها لمنزلهم , مؤكدة أن نجلها اختطف وليس حالة اختفاء طبيعية لانه انطوائى يخاف أن يخرج أو يبعد عن المنزل بمفرده .

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