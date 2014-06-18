الحكومة تعلن الحرب على الإهمال في المستشفيات …السيسي أعطي إشارة البدء ..والمسؤولون تحركوا

تقرير – فادي سعد

يعاني الشعب المصري يوميًا من الأهمال الطبي والذي يعد أخطر أنواع الأهمال على الإطلاق حيث يود بأرواح أبرياء ، كل تهمتهم اللجوء للمستشفات الحكومية والتي تعاني من سوء إدارة جثيم ، وكانت أخر ضحايا الإهمال الطبي المواطنة “هبة العيوطي” صاحبة الـ 26 عام والتي نصحها الطبيب بإجراء أشعة بالصبغة بمستشفى شهير بالقاهرة، وبتاريخ 11 مايو الماضي ،حيث قام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسببت في «غرغرينا» بالمعدة و3 نتوءات «خراريج» ، فيما اصطحبها والدها إلى ألمانيا لاستكمال العلاج بتاريخ 7 يونيو الجاري، حيث وافتها المنية عقب سفرها بيومين.

هبة ليست الحالة الأولى من ضحايا الإهمال الطبي بل سبقها العديد من الأرواح التي وافتها المنية داخل المستشفيات المصرية نتيجة الأهمال والذي يستحق إجراءات عاجلة من المسئولين وتقييم الأطباء من جددي وإعادة تأهيل المستشفيات بشكل يليق بحياة المواطنين لتدارك الأخطاء فيما بعد .

وفي إطار متصل اتخذ عدد من المسئولين اليوم إجراءات عاجلة ضد مديري عدد من المستشفيات مصرية اليوم .

مستشفى ناصر العام بشبرا:

قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إقالة مدير مستشفى ناصر العام بشبرا وإحالة مدير قسم العناية المركزة وقسم الحضانات للتحقيق ، وذلك على خلفية الزيارة المفاجئة التى قام بها رئيس قطاع الطب العلاجى للمستشفى فى وقت باكر من صباح اليوم بناء على تعليمات من وزير الصحة.

وكان رئيس قطاع الطب العلاجى قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى ناصر العام بشبرا فى وقت باكر من صباح اليوم الأربعاء ، وذلك بالتزامن مع زيارة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لبعض المستشفيات بالجيزة ، حيث رصد رئيس قطاع الطب العلاجى عدد من المخالفات منها عدم إستغلال قسم الرعاية المركزة بكامل طاقته وإغلاقه وكذلك عدم تشغيل 5 حضانات أطفال ، وعدم تواجد الأطباء النواب ، وتعطل تكييف قسم الكلى ، إضافة إلى غلق عيادة الأنف والأذن وعيادة الرمد على الرغم من تجهيزهما بأفضل التجهيزات.

مستشفي أم المصريين بالجيزة :

قام الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، باستدعاء مدير مستشفى أم المصريين بالجيزة، والفريق المعاون له إلى مكتبه للتحقيق فى أوجه القصور التى رصدها خلال زيارته المفاجئة للمستشفى صباح اليوم الإربعاء.

وكان عدوى قد رصد عددا من المخالفات خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أم المصريين؛ من بينها عدم حجز مريض يحتاج للرعاية المركزة على الرغم من توافر عدد من الأسرة الغير مشغولة؛ والتى يبلغ عددها 6 أسرة من أصل 15 سريرا، وأرجعت إدارة المستشفى سبب عدم حجز المريض إلى النقص فى القوى البشرية.

ورصد عدوى تأخر مدير المستشفى والإدارة عن الحضور حتى الساعه الثامنة ونصف حتى وقت مغادرته المستشفى إضافة إلى رصدة لأحد العاملين بالمستشفى يقوم بالتدخين داخل قسم الإستقبال.

مستشفى سيد جلال :

وأعفى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، مدير مستشفى سيد جلال بباب الشعرية من منصبه، وإحالة المقصرين في أعمال النظافة وإهمال المصاعد للتحقيق العاجل.

وجاء ذلك في زيارة مفاجئة برئيس جامعة الأزهر اليوم لمستشفى سيد جلال التعليمى التابعة للجامعة للاطلاع على أوضاع الخدمات الطبية بها، كما التقى رئيس الجامعة برواد المستشفى وتعرف على مشاكلهم ونوعية الخدات العلاجية المقدمة لهم.

مستشفى الزقازيق العام الجديد بالشرقية:

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية توقيع جزاءات جماعية على عدد من مسئولى وأطباء وهيئة التمريض وبعض العمال، بمستشفى الزقازيق العام الجديد بالأحرار، لتقصيرهم فى عملهم وتدنى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

واكتشف المحافظ عدم وجود أطباء بقسم الطوارئ وتغيب مشرفة التمريض والطبيب المناوب فى الفترة الصباحية، وكذلك توقف 4 حضانات عن العمل، بسبب تعطل أجهزة التكييف الخاصة بها وعدم صيانتها، كما فوجئ بعدم تواجد رئيس قسم الغسيل الكلوى ووجود عجز حاد فى العقاقير الخاصة به، وتعطل المصعد الكهربائي.

وقرر المحافظ إيقاف رئيس قسم الغسيل الكلوى عن العمل وإحالته للشئون القانونية للتحقيق معه، كما قرر صرف حافز لمشرفة تمريض بقسم الغسيل الكلوي، لتواجدها فى العمل ومتابعتها المستمرة للحالات المرضية.