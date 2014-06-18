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Versus Versace تتعاون مع Superga ويطلقان حذاء جديد

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Versus Versace تتعاون مع Superga ويطلقان حذاء جديد Versus Versace تتعاون مع Superga ويطلقان حذاء جديد

الأربعاء 18-06-2014 17:07

أعلنت "فيرسوس فيرساتشي" Versus Versace و "سوبيريغا" Superga عن تعاون جديد يجمعهما ويجمع بين علامتيين إيطاليتين فاخرتين.
بداية التعاون كان حذاء Superga 2750 التاريخي والذي صمم بطريقة جديدة ومبتكرة ضمت أحدث طبعات مجموعة "فيرسوس فيرساتشي" Versus Versace لخريف وشتاء 2014-2015 . وهذه الطباعة تجسد الروح الثورية لعلامة "فيرسوس فيرساتشي" Versus Versace مع ألوان صارخة ومتضاربة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى الطبعات المستوحاة من الباروك، و الـ Greek Key وشعار Versus Versace. وقد صنع الحذاء من القطن أما كعبه فمن المطاط الطبيعي، مع القماش الخاص بـ "سوبيرغا" Superga ، وشعار الدار وضع على الكعب.
ما رأيك بهذاالحذاء، هل تملكين الجرأة والأسلوب المعاصر لانتعاله؟

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سيدتي