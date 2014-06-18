محافظ المنيا يتفقد أحد مصانع الأسمنت ويؤكد دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحدى أكبر مصانع الاسمنت الرمادى بمنطقة الشيخ فضل بمركز بنى مزار بطاقة انتاجية تبلغ 2 مليون طن أسمنت سنويا، وبتكلفة استثمارية قدرها 360 مليون دولار.

وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة .

وأشار إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة وهى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل للصناعات المتوسط ومنطقتى الشيخ فضل ببنى مزار والسريرية للصناعات الثقيلة جاهزة لاستقبال المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأوضح المحافظ أن هناك سعى تام لجذب استثمارات كبرى للمحافظة ، حيث تم التنسيق للبدء فى إنشاء أكبر مصنع لبنجر السكر على مساحة 200 ألف فدان باستثمارات إماراتية قدرها 6 مليارات جنية بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل للشباب من ابناء المحافظة.

وقال طارق الجمال العضو المنتدب لشركة أن أعمال الإنشاءات فى المصنع استغرقت 30 شهر ويعد خط انتاج المصنع من أحدث ما وصلت آلية تكنولوجيا صناعة الأسمنت فى العالم ، حيث يتم تطبيق أحدث نظم الحفاظ على البيئة والأمن والسلامة.

وأشار إلى أن المصنع يهدف لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، حيث يبلغ عدد العاملين 400 عامل من بينهم 65% من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.