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بالفيديو…”داعش” تهدد الممتنعات عن “جهاد النكاح” بـ”القتل”

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بالفيديو…”داعش” تهدد الممتنعات عن “جهاد النكاح” بـ”القتل” بالفيديو…”داعش” تهدد الممتنعات عن “جهاد النكاح” بـ”القتل”

داعش

أبدى الإعلامي الكويتي محمد الملا، استياءه الشديد إزاء نص البيان الصادر عن قوات “داعش” لأهالي مدينة “نينوى” والتي استولى عليها التنظيم مؤخرًا.

وجاء في البيان: “إنه وبعد تحرير ولاية نينوى، وترحيب الأهالي بإخوانهم المجاهدين والفتح العظيم وهزيمة الجيش، ستكون هذه الولاية مستقر للمجاهدين ومأواهم، ونطالب الأهالي بتقديم النساء غير المتزوجات لكي يقمن بدورهن بجهاد النكاح ومن سيتخلف سنقيم عليه حد القتل، طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية”.

جاء ذلك خلال برنامجه “وجها لوجه”، المذاع على فضائية «الشاهد».

 

 

 

 

 

 

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