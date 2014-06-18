السيطرة على حريق شب بـ 6 وحدات سكنية بأحد الأبراج بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق هائل شب بـ 6 وحدات سكنية ببرج المدينة المنورة بشارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط ، دون حدوث خسائر في الارواح.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطاراً اليوم الأربعاء يفيد باشتعال النيران بشركة للأحبار ببرج المدينة المنورة بشارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط مما أدى إلى امتداد السنة النيران إلى 6 وحدات سكنية بالادوار الثاني والثالث والرابع ، وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد ، لمتابعة عملية إطفاء الحريق الذي تم السيطرة عليه ولم ينتج عنه أى خسائر في الأرواح باستثناء حالتين من سكان البرج أصيبوا باختناقات بسبب الدخان الكثيف وإصابة العقيد محمد الكردي مدير إدارة الحماية المدنية وأحد مساعديه أثناء القيام بإطفاء الحريق والسيطرة على النيران.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته بمراجعة إجراءات السلامة والأمان بجميع الأبراج والوحدات السكنية بجميع أنحاء المحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين وتحسباً لأى حوداث أو حرائق مفاجئة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المبرة لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أ ش أ