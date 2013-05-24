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رئيس قطاع الكهرباء القناة يوجه بسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية

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رئيس قطاع الكهرباء القناة يوجه بسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية رئيس قطاع الكهرباء القناة يوجه بسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع الكهرباء بجنوب سيناء اليوم الجمعة، وعقد اجتماعا مع العاملين للوقوف على المشكلات التى تعوق العمل.

وأمر رئيس القطاع بحل فورى وإصدار تعليمات الانتهاء من الخطة الاستثمارية فى موعدها حسب الخطة الموضعية وأمر بحسن التعامل مع المشتركين وصرف حافز بدل "الورديات" للعاملين وتجهيز استراحات لهم.

من جانبه قال على خلاف نائب رئيس النقابة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، إن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بحل جميع مشاكل العاملين بالشركة والبدء الفورى فى ترميم وتشطيب استراحات الذين يعملون بالورادى.

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