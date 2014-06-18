تحليل إخبارى: إيران تحافظ على تحالفها وتترك «ورم داعش الحميد»

«بغداد لن تسقط»، هكذا كان شعار الحملة التى قادها المتطوعون الشيعة الذين يوالى الكثير منهم إيران، وسط أنباء عن قيام طهران بحملة غير معلنة لتجنيد الإيرانيين وإرسالهم للعراق، وتواجد 3 كتائب من الحرس الثورى لتصدى تقدم قوات الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) فى بلاد الرافدين.

ويعكس شعار الحملة حقيقة المصلحة الإيرانية فى العراق، والتى تتمثل فى الإبقاء على المناطق الشيعية مستقرة إلى حد ما، وعدم امتداد الاضطرابات الواسعة التى تشهدها المناطق السنية إلى الجنوب الشيعى، وتجنب سقوط حليف إيرانى مهم فى تلك المرحلة الحرجة.

النظام السورى، الذى يحظى بمساندة معلنة من إيران وحزب الله، قام بلعبة خطرة للغاية فى مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة، حيث لم تتصد قوات الأسد لـ«داعش»، وحاولت باستمرار التصدى لقوات المعارضة العلمانية (الجيش الحر) والقوى الإسلامية الأكثر اعتدالا (جبهة النصرة)، فى الوقت الذى لم تنخرط فيه فى أى قتال مع «داعش»، لتحقيق هدفين، الأول: تخويف الغرب ودول الخليج من دعم المعارضة بصورتها المتطرفة، والثانى: إنهاك قوى المعارضة بمختلف فصائلها فى الصراع بينهم وبين بعضهم البعض.

وعلى الرغم من تحقيق المغامرة الإيرانية- السورية هدفها فى سوريا إلى حد بعيد، فإن هذا كانت له نتائج سلبية تتمثل فى تمدد التنظيم فى سوريا، غير أن هذا التمدد كان محدودا بسبب قدرات المعارضة السورية التى أصبحت متمرسة على القتال فى مواجهة داعش، أما فى العراق فلم يكن الوضع مطابقا لسوريا، فالتنظيم فى العراق حصل على دعم معنوى كبير بالمكاسب التى حققها فرع التنظيم فى سوريا، كما أن الحرب أذكت الاختلافات المذهبية بين السنة والشيعة فى العراق، ما أكسب التنظيم دعما غير متوقع فى العراق.

ولم يجد التنظيم فى العراق نفس المقاومة التى وجدها فى سوريا، ما مكنه من التمدد السريع والمفاجئ فى مواجهة جيش عراقى غير قادر وغير راغب فى القتال وتقديم الخسائر البشرية، وهو ما تعكسه استراتيجية الجيش العراقى التى تقوم على ترك الأرض لعناصر داعش دون مقاومة، ثم قصفهم بالطائرات بعد ذلك، وهى استراتيجية معروفة لتجنب الخسائر البشرية فى مواجهة عدو متأخر من ناحية التسليح.

ويبدو أن إيران وحلفاءها العراقيين فى الحكومة العراقية يرغبون فى أن يصلوا إلى فصل شبه كامل، ولكنه غير معلن، للمناطق السنية عن الشيعية فى العراق، بما يخلق وضعا مشابها لوضع المناطق الكردية فى الشمال، لأن الحرص الإيرانى الأول هو العمل على وجود طرق برية مفتوحة بين جميع أعضاء التحالف الإيرانى فى المنطقة (إيران والعراق وسوريا ولبنان)، ودخول العراق كله فى فوضى شاملة من شأنه أن يقوض من الهدف الإيرانى الأهم الذى يوفر طرقا لإمداد النظام السورى وحزب الله بالسلاح والمقاتلين.

فإيران ترغب فى أن تحافظ على «الحد الأدنى» من تماسك تحالفها فى المنطقة، خشية أن تجد نفسها وقد تم تجريدها من جميع أوراقها التى تجعل منها قوة إقليمية مهمة فى المنطقة، ولذا فإن حصار داعش والحد من قوته هو المطلوب وليس إنهاء وجوده تماما، لأن من شأن القضاء عليه فى سوريا والعراق أن يجمع قوى السنة فى الدولتين ويهدد التحالف الإيرانى فيهما.