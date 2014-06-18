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أب يعاشر ابنته جنسيا وتحمل منه سفاحا بالمنوفية

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أب يعاشر ابنته جنسيا وتحمل منه سفاحا بالمنوفية أب يعاشر ابنته جنسيا وتحمل منه سفاحا بالمنوفية

أرشيفية

اتهمت فتاة فى العقد الثانى من عمرها والدها بالتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة وحملها منه سفاحا وتهديدها بالقتل إذا ما كشفت سره وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها لكشف الطبى.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد ببلاغ من “ه ح” -16 سنة- مقيمة قرية مصطاى مركز قويسنا تتهم فيه والدها -47 سنة- بإعتياد التعدى جنسيا عليها أكثر من مرة منذ عدة شهور وأنها حملت منه سفاحا.

وأضاف فى بلاغها أنه كان يستغل تواجدها بمفردها بالمنزل أثناء خروج والدتها لتعدى عليها ومعاشرتها وهددها بالقتل اذا ما كشفت سره ، وبمواجهة والدها أنكر ما نسب إليه وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين انها حامل فى الشهر السابع.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 17527 جنح مركز قويسنا وتم إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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