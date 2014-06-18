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اعتماد صرف الدفعات الثانية والثالثة والرابعة لمنحة الزواج لعام 2014

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اعتماد صرف الدفعات الثانية والثالثة والرابعة لمنحة الزواج لعام 2014 اعتماد صرف الدفعات الثانية والثالثة والرابعة لمنحة الزواج لعام 2014

 اعتمد مجلس إدارة صندوق الزواج خلال اجتماعه الثاني لعام 2014 الذي عقد برئاسة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس الإدارة..أوامر صرف الدفعات الثانية والثالثة والرابعة لمنحة الزواج للعام الجاري.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة أعضائه في مقر الصندوق في أبوظبي..مشروع جدول الأعمال واطلع على تعديلات اللائحة الفنية لصندوق الزواج..فيما أثنى أعضاء المجلس على التعديلات التي أجريت على اللائحة ومدى ملائمتها لتنظيم سير العمل للخدمات الرئيسية التي يقدمها الصندوق لمتعامليه خاصة فئة الشباب المواطنين المستفيدين من منحة الزواج وعلى التطور الذي تشهده مؤسسة صندوق الزواج.

 وأكد مجلس الادارة أن منح الزواج تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي وأن هذا البناء هو إحدى الركائز الهامة في بناء الإنسان الإماراتي الذي تعمل الإتحادية على الإستثمار فيه باعتباره حجر الأساس لنهضة وتنمية هذا الوطن.

 وأوضح المجلس أن الصندوق ومنذ بداية العام 2014 وحتى الآن اعتمد خمس دفعات من منحة الزواج بإجمالي 57 مليونا و20 ألف درهم لـ ألف و567 مستفيدا.
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