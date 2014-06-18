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إحباط تهريب أجهزة طبية وكهربائية مستعملة قادمة من الصين ببورسعيد

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إحباط تهريب أجهزة طبية وكهربائية مستعملة قادمة من الصين ببورسعيد إحباط تهريب أجهزة طبية وكهربائية مستعملة قادمة من الصين ببورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي للمنطقة الشرقية للجمارك من إحباط تهريب كميات من الأجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة وأجهزة الأشعة الطبية المحظور دخولها للبلاد داخل حاوية قادمة من الصين إلى ميناء بورسعيد.

كانت معلومات وردت تفيد باعتزام شركة “فاستر” للاستيراد ومقرها القاهرة، تهريب كميات من الأجهزة المحظورة داخل حاوية 40 قدم قادمة من الصين بمشمول 173 طرد بلاستيك مجروش بالحاوية رقم hg vu 8374817.

وبتشكيل لجنة جمركية وفتح الحاوية عثر بداخلها على 7 جراكن مادة سائلة جار تحليلها، وستائر وأجهزة كهربائية وأجهزة أشعة طبية مستعملة ونفايات طبية.

تم التحفظ على الحاوية لحصر الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة.

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