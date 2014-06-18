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الطالب المصاب بحريق أسيوط يُثني على دور المحافظ ودعمه حتى خروجه من المستشفى‎

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الطالب المصاب بحريق أسيوط يُثني على دور المحافظ ودعمه حتى خروجه من المستشفى‎ الطالب المصاب بحريق أسيوط يُثني على دور المحافظ ودعمه حتى خروجه من المستشفى‎

توجه طالب في السابعة عشر من عمره بالشكر للواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط لقيام المحافظ بمتابعة حالته الصحية بعد إصابته في حريق هائل شب بأحد الأبراج السكنية بمدينة أسيوط اليوم .

وقال الطالب المصاب على أبوبكر عطية “اتقدم بالشكر للمحافظ بسبب قيامه بالاطمئنان على حالتي بمستشفى المبره ومتابعته لي حتى خروجي ووقوفه بجانب السكان حتى الانتهاء من عملية إطفاء الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب بـ 6 وحدات سكنية ببرج المدينة المنورة بشارع الهلالي بوسط مدينة أسيوط والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وأمر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بمتابعة حالته الصحية حتى يخرج من المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية وما ان خرج الطالب حتى بادر بطلب المحافظ لمقابلته بمكتبه لتوجيه الشكر له.

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