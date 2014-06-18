أخبار عاجلة

صورة وخبر: ضحايا تفجير سان بطرسبرج في روسيا -
باكستان تستأنف عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان إلى بلادهم -
تفجير "سان بطرسبرج" الروسية في صور -
سفارة أمريكا في روسيا تقدم التعازي لأسر ضحايا تفجير سان بطرسبرج -
تغطية خاصة - مستشار الرئيس الفلسطيني : التنسيق والإنسجام بين الرئيس السيسي وأبو مازن -
فتاة ترفع دعوى قضائية ضد طبيب افقدها عذريتها -
وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط أكثر من طن مواد وخامات رديئة تستخدم لتصنيع “الآيس كريم” بطنطا

Google+ Print
ضبط أكثر من طن مواد وخامات رديئة تستخدم لتصنيع “الآيس كريم” بطنطا ضبط أكثر من طن مواد وخامات رديئة تستخدم لتصنيع “الآيس كريم” بطنطا

ايس كريم

تمكنت مباحث بالغربية من ضبط طن و53 كيلو من المواد والخامات الرديئة التي تستخدم في تصنيع الآيس كريم داخل مصنع بدون تراخيص بقرية الصيادين مركز بسيون.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بالغربية بقيام عبد النبى إبراهيم السوسانى ( 39 -تاجر) بإنشاء مصنع بدون تراخيص أجهزه بالأدوات اللازمة لتصنيع الآيس كريم مستخدما خامات رديئة ورخيصة الثمن وبيعها للجمهور.

على الفور تم استهداف المصنع وضبط طن و53 كيلو و1800 عبوة آيس كريم ، تحرر المحضر 9861 جنح مركز بسيون.
> وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية