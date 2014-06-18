ضبط أكثر من طن مواد وخامات رديئة تستخدم لتصنيع “الآيس كريم” بطنطا

تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط طن و53 كيلو من المواد والخامات الرديئة التي تستخدم في تصنيع الآيس كريم داخل مصنع بدون تراخيص بقرية الصيادين مركز بسيون.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بالغربية بقيام عبد النبى إبراهيم السوسانى ( 39 -تاجر) بإنشاء مصنع بدون تراخيص أجهزه بالأدوات اللازمة لتصنيع الآيس كريم مستخدما خامات رديئة ورخيصة الثمن وبيعها للجمهور.

على الفور تم استهداف المصنع وضبط طن و53 كيلو و1800 عبوة آيس كريم ، تحرر المحضر 9861 جنح مركز بسيون.

> وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

أ ش أ