ضبط عنصريين تكفيريين في محيط محكمة العريش

تمكنت أجهزة الأمن بشمال سيناء من ضبط عنصرين تكفيريين في محيط محكمة العريش ، وتم إحالتهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية .

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء – في تصريح اليوم “الأربعاء” – إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مبنى محكمة العريش بدائرة قسم أول العريش تمكنت من ضبط كل من : محمد ج . ع . ح (37 عاما) ممرض في الإدارة الصحية ومقيم في حي الكوثر بالشيخ زويد ، وضبط سلامة ج . ع . ح (44 عاما) موظف في الأوقاف ومقيم في ذات العنوان أثناء تواجدهما في محيط محكمة العريش.

وتبين أنهم من العناصر التكفيرية التي شاركت في استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة ، وتم احالتهما إلى الجهات المعنية وجارى التحقيق معهما .

أ ش أ