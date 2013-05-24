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عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن اليوم

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عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن اليوم عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن اليوم

عبرت قناة السويس اليوم الجمعة 54 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3 ملايين و096,2 ألف طن سفن بضائع من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة إن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة قدرها مليون و791,4 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البنمية MSC BERYL، بحمولة قدرها 146,8 ألف طن قادمة من ألمانيا ومتجهة إلى لبنان.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب، بحمولة قدرها مليون و304,8 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع الدنماركية EBBA MAERSK بحمولة قدرها 171,3 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى .

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مصر 365

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