الإسماعيلي: نفضل انتقال أنطوي لروسيا عن الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن إدارته تفضل الموافقة على انتقال جون أنطوي مهاجم الدراويش وهداف الدوري للعب في احد أنديه الدوري الروسي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "تجري محاولات حاليا لإقناع اللاعب بقبول العرض الروسي طالما يرغب في الرحيل عن الفريق".

وأوضح "عرض الزمالك للتعاقد مع أنطوي لم يصل قيمته إلى العرض المبدئى الذي حصلنا عليه فى البداية لمليون و600 ألف دولار، وحدد مسؤولو الزمالك مبلغ مليون و300 ألف دولار وطلبنا مليون و500 ألف دولار".

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى أنه تجرى في الوقت الحالي إنهاء أزمة مستحقات دريمز الغانى بشان انتقال أنطوي والبالغة 150 ألف دولار وذلك حتى يعود اللاعب لمصر ويتم الاتفاق معه على الانتقال إلى الدوري الروسي .