المتحدث باسم قوات «حفتر»: لا علاقة لنا باعتقال الجهادي الليبي «أبوختالة»

قال العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إن «قواته لا علاقة لها باعتقال الجهادي الليبي أحمد أبوختالة»، ونفى أن يكون «للواء حفتر دخل في تسليمه للقوات الأمريكية».

و أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، القبض على أحمد أبوختالة باعتباره «أحد الضالعين الرئيسيين» في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا عام 2012.

وأضاف «حجازي»: «نقول بوضوح هذا الأمر لا علاقة لنا به، وحربنا موجهة بشكل محدد ضد الإرهاب، وغير صحيح أننا شاركنا في هذا الأمر».

ورفض حجازي التعليق على الاعتقال، واعتبر أن «الأمر شأن أمريكي تسأل عنه الخارجية الأمريكية».

وفي يناير الماضي، وصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أحمد محمد عبدالله أبوختالة (إسلامي ليبي من مواليد بنغازي عام 1973)، بـ«الإرهابي»، وأطلقوا عليه «القائد البارز» في تنظيم «أنصار الشريعة»، فرع بنغازي.

غير أن «أبوختالة» نفى في السابق أن يكون تابعاً لتنظيم «أنصار الشريعة»، وبحسب مقربين منه فإنه ينتمي «للثوار في معركتهم ببنغازي».