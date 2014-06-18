اختطاف العمال الهنود المفقودين بالعراق

أعلنت الحكومة الهندية، الأربعاء، عن اختطاف 40 من رعاياها من عمال البناء العاملين بمدينة الموصل العراقية، التي فرض «تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام» (داعش) سيطرته عليها مؤخرًا، وكانت قد أعلنت صباحًا عجزها عن الاتصال بهم.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الهندية، سيد أكبر الدين، بأن هيئة الصليب الأحمر قد أكدت لنيودلهي اختطاف العمال، مضيفًا أن حكومته لم تتلق أي مكالمة حتى الآن بشأن اختطاف العمال.

وتعمل الحكومة الهندية مع السلطات العراقية والمنظمات الإنسانية على تحديد مكان العمال، وفقًا لما أكده الناطق.

وتعتزم الهند زيادة عدد بعثتها الدبلوماسية في بغداد للمشاركة في أعمال البحث عن العمال المفقودين، في حين تصل أول مجموعة من الرعايا الهنود العائدين من النجف العراقية إلى بلادهم، الجمعة المقبل.