«المرزوقي» يوصي بتشديد إجراءات تملك الأجانب للعقارات والأراضي بتونس

أوصى الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، الأربعاء، بعدم فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في البلاد، خاصة الأراضي الزراعية حفاظا على السيادة الوطنية.

وقال المنصف المرزوقي، على هامش مؤتمر خصص لإصلاح النظام العقاري في تونس: إن «المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا النظر بعمق وتأن في قضية تملك الأراضي والابتعاد عن الحلول السهلة، بما في ذلك امتلاك الأجانب للعقارات في تونس».

وأثار قرار إعلان الحكومة المؤقتة الحالية مؤخرا تسهيل إجراءات تملك العقارات للأجانب، وخفض المدة المخصصة للحصول على ترخيص السلطات إلى مدة 3 أشهر مخاوف من صعود قياسي لأسعار العقارات وتأثيراته المتوقعة على الطبقة الوسطى في بلد لا يتجاوز فيه معدل دخل الفرد 500 دينار تونسي، نحو 350 دولارا.

وينظر المضاربون في القطاع العقاري بإيجابية للقرار الحكومي كونه سيسمح بتسويق الفائض العقاري ذو الكلفة العالية وإنعاش سياحة الإقامة في تونس مثل دول سياحية أخرى منافسة في المنطقة بينما يقدر خبراء خطوة الحكومة الحالية بسعيها تيسير الاستثمار الأجنبي في البلاد وحلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم.