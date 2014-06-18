البرلمان العربى يدعو الدول العربية لدعم الشعب الفلسطينى

هنأ البرلمان العربي القوى والفصائل الفلسطينية علي نجاحها في تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذا لإتفاق المصالحة الموقع في 4مايو2011 كخطوات سياسية هامة في إنهاء الإنقسام الذي استمر لمدة لا تزيد عن 7 سنوات وألحق الضرر الفادح بالقضية الفلسطينية.

وأوضح البرلمان أن إسرائيل استغلت الإنقسام الفلسطيني للتهرب من استحقاقات عملية السلام، التي كان يسعى لها المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، عاصمتها، القدس.

ودعا البرلمان كافة الأقطار العربية إلى دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير كل أسباب الدعم والنجاح لها في مواجهة الإجراءات العقابية التي شنتها سلطات الاحتلال لعرقلة خطوات توحيد الجهد الفلسطيني، وذلك وفقا لقرارات القمم العربية.

كما عبرالبرلمان العربي عن إدانته لأعمال القمع و القتل والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني من قبل سلطة الإحتلال الصهيوني وخاصةً اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين.

وناشد البرلمان العربي المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد أعمال سلطة الاحتلال انسجاما مع مواثيق جنيف الأربع والقوانين الدولية ومساعدة دولة فلسطين، الدولة العضو كمراقب في الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، عاصمتها، القدس، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.