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بالفيديو.. معركة دامية على الهواء بين ضيفيين عراقيين بسبب «داعش» و«المالكي»

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نشبت معركة عنيفة بين ضيفي برنامج «الاتجاه المعاكس» على فضائية «الجزيرة» القطرية، مساء الثلاثاء، بين إعلاميين عراقيين أحدهما يدعى أبو فراس الحمداني وهو موالي لحكومة نوري المالكي، و ناجح الميزان وهو معارض لحكومة «المالكي» ويدافع عن سياسات «تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش».

أعرب «الحمداني» عن غضبه الشديد من قتل «داعش» ل 1700 رميا بالرصاص،وبدأت مشادة كلامية بينهما، وقام «الميزان» بسب «المالكي» ثم بدأ تراشق بينهما،وتدخل أحد المصورين لفض الاشتباك ثم قطع الأرسال، قام «الميزان» برمي« الحمداني» بهاتفه الجوال ونزف الأخير دما حسبما أفاد مقدم البرنامج فيصل القاسم، بعد العودة من الفاصل وسط خلو مقعد «الحمداني» ووجود «الميزان» فقط في الأستديو والذي ردد قائلا :«هؤلاء يجب أن يضربوا بالأحذية، هدول يخرجوا من الحياة هدول خربوا العراق».

ووجه «الحمداني» انتقادات حادة للقرضاوي وقطر في بداية الحلقة.

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