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«نتنياهو»: ستدفع «حماس» ثمناً باهظا.. وأهنئ الجيش على اعتقال فلسطينيين

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء: «نحن الآن في خضم عملية واسعة النطاق، وسنقوم بالمزيد من العمليات»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأضاف، في لقاء مع بعثة ضمت العشرات من رؤساء بلديات من دول العالم تزور إسرائيل، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «ستدفع ثمناً باهظاً»، وذلك على خلفية اختفاء 3 مستوطنين، جنوبي الضفة الغربية، الأسبوع الماضي.

وتابع «نتنياهو»: ««لقد أعاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الليلة الماضية، العشرات من مخربي حماس إلى السجن بما فيهم نحو 51 51 أسيراً فلسطينياً أفرج عنهم بموجب صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي» جلعاد شاليط«بأسرى فلسطينيين عام 2011»

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي القادة والجيش، والشاباك والشرطة، قائلا في تغريدة له على حسابه على توتير:«أود أن أهنئ الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام على العمليات المعقدة التي نفذوها خلال ساعات الليل».

وقال:«إننا نحارب الإرهاب بشدة، وحماس ستواصل دفع ثمن باهظ على اختطاف إيال وجيلعاد ونفتالي وهم 3شبان كانوا في طريقهم إلى بيتهم وعائلاتهم«

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، اعتقال 65 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بينهم 51 معتقلا تم الإفراج عنهم في إطار صفقة «شاليط»

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