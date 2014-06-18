«ديلى ميل»: «داعش» أجرى 10 آلاف عملية فى العراق فى 2013 ولديه 15 ألف مقاتل

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية فى الشام والعراق (داعش) التقرير السنوى الذى يشرح فيه تفاصيل حكمه «الإرهابى» فى الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

>وبحسب التقرير، شن «داعش» ما يقرب من نحو 10 آلاف عملية فى العراق خلال 2013 فقط، تضمنت ألف اغتيال وزرع نحو 4 آلاف عبوة ناسفة، وقام بتحرير مئات من السجناء المتطرفين، ويضم التنظيم 15 ألف مقاتل فى صفوفه.

>وقالت الصحيفة البريطانية إنه من بين الخمسة عشر ألف مقاتل فإن 12 ألفًا من بينهم من خارج سوريا والعراق، حيث قدم غالبيتهم من دول الشرق الأوسط المجاورة. وأشارت الصحيفة إلى أن حوالى 2000 مقاتل يعتقد أنهم قدموا من الدول الأوروبية، بما فى ذلك بريطانيا، مع عدد متزايد من الوافدين من دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

>وذكرت «ديلى ميل» أن التقرير يظهر تفاصيل جديدة حول طرق تمويل التنظيم ووسائل جذب المجندين، مع مؤشرات تقضى بأن «داعش» بات يحظى بتأييد واسع النطاق فى جنوب شرق آسيا، خاصة إندونيسيا. وأضافت الصحيفة أنه «تم تحليل تقارير التنظيم من قبل معهد دراسة الحرب الأمريكي»، مشيرة إلى أن التنظيم استخدم التقارير لجذب المانحين المحتملين ورسم صورة لجماعة عسكرية منظمة ولديها استراتيجية سياسية واضحة.

>ونقلت الصحيفة عن مساعد رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية الأسبق، نايجل انكستر، قوله لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: «إنهم يعدون التقارير تقريبًا كما لو كانوا شركة، مدعومة بتفاصيل حول العمليات الاستشهادية والأهداف، ومعلومات واضحة حول الهيكل والخطط واستراتيجية التنظيم».

>وذكرت «ديلى ميل» أن الوثائق تشير إلى نية التنظيم «طويلة الأمد» السيطرة على المناطق السنية فى العراق. وفيما يتعلق بالوضع المالى لـ«داعش»، أضافت الصحيفة أنه يعتقد أن التنظيم قام بابتزاز شركات فى الموصل قبل السيطرة عليها من خلال جمع ضرائب تقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترلينى.

>وأوضحت الصحيفة أن القتال الشرس الذى اندلع الأسبوع الماضى فى شمال بغداد هو جزء من الهدف المعلن للتنظيم لوضع حدود الدولة الإسلامية الجديدة، من خلال دمج المناطق العراقية التى يسيطر عليها التنظيم مع مناطق المتمردين فى سوريا لتشكيل دولة «الخلافة».