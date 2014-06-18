أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مغربي يقاضي قناة حكومية لعرض خريطة لا تتضمن الصحراء الغربية

Google+ Print

قبل القضاء المغربي دعوى رفعها أحد المواطنين ضد القناة الثانية الحكومية «إم 2» لعرضها خريطة للمغرب خلال أحد البرامج لا تشمل الصحراء الغربية، وحددت 7 يوليو المقبل موعدًا لأول جلسة.

وأوضح مقيم الدعوى، يوسف شاو، لصحيفة «الخبر» أنه قرر مقاضاة القناة الثانية المغربية بعد أن عرض برنامج «رشيد شو» صورة لبلاده دون أن تتضمن ما يسمى في المغرب «المحافظات الجنوبية».

واعتبر أن «القناة مست بالوحدة الوطنية والمبادئ الثابتة للأمة، فضلاً عن مبادئ الدستور»، مطالبًا بالحصول على تعويض رمزي قدره واحد درهم وتقديم اعتذار علني في نفس البرنامج.

ونشرت القناة الثانية، على موقعها الإلكتروني، الحلقة التي رفعت بسببها الدعوى القضائية دون أن تتضمن الجزء موضع الجدل.

وحظرت المغرب التي تعتبر سيادتها على الصحراء الغربية «قضية مقدسة»، في مرات عدة، نشر وتوزيع كتب وخرائط طريق لعدم تضمنها الصحراء الغربية، أو لإظهارها منفصلة عن المغرب.

ويعود نزاع الصحراء الغربية إلى 1975، عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب بضم أراضيها على الرغم من معارضة جبهة «بوليساريو» التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الرباط بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية