مغربي يقاضي قناة حكومية لعرض خريطة لا تتضمن الصحراء الغربية

قبل القضاء المغربي دعوى رفعها أحد المواطنين ضد القناة الثانية الحكومية «إم 2» لعرضها خريطة للمغرب خلال أحد البرامج لا تشمل الصحراء الغربية، وحددت 7 يوليو المقبل موعدًا لأول جلسة.

وأوضح مقيم الدعوى، يوسف شاو، لصحيفة «الخبر» أنه قرر مقاضاة القناة الثانية المغربية بعد أن عرض برنامج «رشيد شو» صورة لبلاده دون أن تتضمن ما يسمى في المغرب «المحافظات الجنوبية».

واعتبر أن «القناة مست بالوحدة الوطنية والمبادئ الثابتة للأمة، فضلاً عن مبادئ الدستور»، مطالبًا بالحصول على تعويض رمزي قدره واحد درهم وتقديم اعتذار علني في نفس البرنامج.

ونشرت القناة الثانية، على موقعها الإلكتروني، الحلقة التي رفعت بسببها الدعوى القضائية دون أن تتضمن الجزء موضع الجدل.

وحظرت المغرب التي تعتبر سيادتها على الصحراء الغربية «قضية مقدسة»، في مرات عدة، نشر وتوزيع كتب وخرائط طريق لعدم تضمنها الصحراء الغربية، أو لإظهارها منفصلة عن المغرب.

ويعود نزاع الصحراء الغربية إلى 1975، عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب بضم أراضيها على الرغم من معارضة جبهة «بوليساريو» التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الرباط بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.