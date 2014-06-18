أمين الجامعة العربية ووزراء مصريين وعرب يشاركون في منتدي الطاقة المتجددة بالجونة

انطلق في مدينة الجونة المصرية بالبحر الأحمر صباح اليوم الأربعاء المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الإسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ومشروع الاتحاد الأوروبي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء في منطقة البحر المتوسط (MED-ENEC). ويناقش المنتدى هذا العام قضية تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك من خلال عرض حجم وكفاءة وإنتاجية هذه المؤسسات بشكل كمي ونوعي.

ويستمر المنتدى حتى غداً الخميس، بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (ج.م.ع)، والدكتور عمر كتانه وزير الطاقة الفلسطيني، والدكتور جايمز مورن سفير المفوضية الأوربية في مصر، والسفير نافديب سوري سفير الهند في مصر، والدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القوي للمرأة. وتتضمن فعاليات المنتدى جلسة وزارية تعقد اليوم الأربعاء.

ويتطرق المنتدى إلى الأدوات التقنية والمؤسسية والمالية والتشريعية التي يمكن أن تشجع المؤسسات المستهدفة على الاستثمار في هذا المجال،كما يهتم المنتدى بالإمكانات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لعب دوراً رئيسياً في أنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالمنطقة العربية، وخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك خلق فرص العمل ومساهمة البحث والتطوير في التكنولوجيات الخضراء.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تهدف إلى استخدام آليات مناسبة لكي تتزود بالطاقة المتجددة مما يساعد على تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استهلاك الكهرباء، و ذلك سيُطلق جهود الترويج السياحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من التحول الجديد في مجال استخدام الطاقة المتجددة وانعكاساتها البيئية، وبما يؤدي إلى تعزيز مكانة مصر السياحية.

وقالت المهندسة آيات عبد المعطي، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية البيئية “إن إحداث تغيير جذري بالبيئة يحتاج إلي رؤية شاملة تتضمن عدة أمور لا تقتصر على استخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتقديم أحدث موارد الطاقة الجديدة و

المتجددة فى العالم، بل تمتد إلى تطوير نظام الإنتاج والاستهلاك، وتغيير نمط استخدام الموارد والاستثمارات، بالإضافة إلى نشر الثقافة البيئية والتزام الأفراد بسلوك حضاري بيئياً.”

فيما علق أمين سراج، الـرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية والإدارة “إن من الواضح أن الطلب على الطاقة في تزايد مما سيجعل العالم يتجه إلى اعتماد الطاقة المتجددة كجزء أساسي من استراتيجيتهم الوطنية للطاقة”. وأضاف قائلاً: “انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجة عن استهلاك الكهرباء في قطاع السياحة تصل إلى نحو 3,5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، والكمية الأكبر من انبعاثات تلك الغازات يأتي من استهلاك الكهرباء، وستراعي مدينة الجونة ذلك عبر الحصول على الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح النظيفة الناتجة من مزارع الرياح بمنطقة الزعفرانة”.

وسوف تعمل مدينة الجونة على خفض مستوى الانبعاثات بالمدينة وتوفير الطاقة وتوسيع نطاق عمل المنشآت، وذلك عبر عدة آليات مثل الاستبدال الجزئي أو الكلي للمبات إنارة الشوارع بأخرى موفرة، وكذلك استبدال سيارات النقل العام التي تعمل بالسولار بأتوبيسات كهربائية، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة في المباني والمنشآت الموجودة حالياً. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انبعاثات غازات الانحباس الحراري مثل عمليات التشجير.

ويُشار إلى أن مؤسسة ساويرس للتنمية البيئية تسعى إلى المساهمة في وجود عالم خال من الانبعاثات الكربونية عن طريق الاستخدام الكفؤ للموارد المتاحة وكذا الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وازدهار ثقافة البيئة الخضراء وخلق نظام اجتماعي اقتصادي صديق للبيئة، وذلك عبر المساهمة في مجال تنمية البيئة والعمل على المحافظة عليها وما يتصل بها من تنمية اقتصادية واجتماعية ومواجهة تحديات البيئة على المستوى المحلي والإقليمي.

والمعروف أن أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي (أوراسكوم للتنمية) هي شركة تعمل في مجال تطوير القرى المتكاملة التي تضم مجموعة من الفنادق، والفيلات، والشقق، والمنشآت الرياضية، والبنية التحتية القوية.

وتتواجد المجموعة في 8 دول، بما يشمل مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وسويسرا، والمغرب، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، والمملكة المتحدة. وتتولى المجموعة حالياً إدارة 8 مشروعات رئيسية: الجونة، وهي أفضل المشروعات المقامة على ساحل البحر الأحمر في مصر – طابا هايتس في شبه جزيرة سيناء بمصر – مكادي في خليج مكادي – آندرمات في سويسرا – منتجع كوف في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة – هرم سيتي، مجتمع سكني اقتصادي بالقاهرة – منتجعي جبل سيفة وصلالة بيتش بدولة عمان. وعلاوة على ذلك، هناك العديد من مشروعات الشركة في مراحل مختلفة من الإنشاء وهي: قنا جاردنز في مصر، وشبيكا في المغرب، ولوستيكا للتنمية في الجبل الأسود (مونتينيغرو)، وإيكو-بوص في المملكة المتحدة وجزيرة سودا في عمان. تدير المجموعة 32 فندقاً تحتوي على 7487 غرفة، كما تمتلك مجموعة من الأراضي تبلغ حوالي 102.7 مليون متر مربع.

والجونة منتجع سياحي متكامل قائم على الاكتفاء الذاتي ويمتد بطول 10 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وهي من أجمل المدن التي طورتها شركة أوراسكوم للتنمية، كما تعد إحدى علامات التنمية والتطوير التي قامت بها المجموعة لترسخ فكرة “الحياة كما يجب أن تكون”. تقدم الجونة لسكانها ونزلائها أسلوب حياة منقطع النظير مما يعد عاملاً أساسياً لجذب مجتمع متعدد الجنسيات تصل أعداده إلى 22 ألف شخص. كما تعتبر الجونة أفضل وجهة سياحية لسكان أوروبا بفضل سطوع الشمس على مدار العام، والبحيرات المتلألئة، والشواطئ الفيروزية.

> وتتميز الجونة ببنيتها التحتية التي طورت وفقاً للمعايير الدولية، وخدماتها المتطورة، حيث تعد المقر الدائم للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجال السياحة.