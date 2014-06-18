تأسيس أول حزب نسائي فى تونس

أعلن أمس عن تأسيس حزب نسائي جديد يدعى” حزب المرأة التونسية ” تحت إشراف الأمينة العامة مريم البلالي. و قد تقدمت المجموعة النسائية بمطلب الحصول على الرخصة ومن المفترض ان تحصل عليها قريبا ثم ستعقد ندوة صحفية للتعريف بهيكلة الحزب وأهدافه .

> وعرفت الأمينة العامة مريم البلالي الحزب بوصفه إطارا سياسيا لتجميع كل القوى النسائية بمختلف مرجعياتها و ميولها بهدف السعي إلى المحافظة على مكاسب المرأة التونسية والدفع نحو تحقيق مكاسب جديدة لها.

> و أشارت الأمينة العامة إلى أن الحزب لا يقصي الرجال منه وهو يحتضن كل المؤمنين بحقوق المرأة ومن المنتظر ان يكون فيه بعض الرجال في مواقع قيادية وهم من الكفاءات الوطنية المعروفة .