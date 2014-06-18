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وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

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وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيو روبرتسون

عقد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيو روبرتسون، جلسة مباحثات اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله تناولت التطورات السياسية وعملية اختطاف الاسرائيليين الثلاثة.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محادثات روبرتسون في رام الله مع رئيس الوزراء تناولت بحث قضية الاختطاف والتنسيق الأمني مع إسرائيل، إضافة الى التوصل إلى حل عادل في غزة.

وأوضح أن الوزير والوفد المرافق له اجتمع أيضا مع حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تناول الحديث ضرورة تسوية عملية الاختطاف دون تصعيد، والخطوات نحو تحقيق السلام.

وزار الوزير روبرتسون بلدة جفتلك دعما لمشروع تموله بريطانيا في “المنطقة ج” ، حيث بحث خيارات التنمية للفلسطينيين.

أ ش أ

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