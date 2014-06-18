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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث سبل التعاون

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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث سبل التعاون محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث سبل التعاون

محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبة غريب منصور رئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات بالإسماعيلية والوفد المرافق له .

ويأتى هذا اللقاء فى إطار بحث ومناقشة سبل التعاون بين المحافظة والجهاز المركزى للمحاسبات ودعم العلاقات بين الجانبين ووضع آلية جديدة لتفعيل دور إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظة من أجل متابعة إتخاذ القرارات والحلول المناسبة لكافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمحافظة بمختلف قطاعاتها وتوابعها من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وتطبيق القانون لتحقيق العدالة والمساواة .

ورافق رئيس قطاع الجهاز طة الدمرداش مدير عام الجهاز بالإسماعيلية وحسن عيادة رئيس شعبة الجهاز .

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